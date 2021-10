Storie Italiane, Enrica Bonaccorti confessa: «Denunciate, a me è successo esattamente così...»

Enrica Bonaccorti ospite a Storie Italiane ha confessato a Eleonora Daniele di essere stata vittima di violenze. Il racconto è avvenuto dopo aver riportato la storia di Filomena, una donna che è stata bruciata con l’acido. Il suo aggressore, il marito, dopo 16 mesi di carcere è stato scagionato.

APPROFONDIMENTI DEDICATO Paura per Enrica Bonaccorti: «Ho avuto un incidente, ho visto... GESSO... ESTIVO Enrica Bonaccorti dopo l'operazione, incidente in vacanza:...

Sulla storia è intervenuta anche la Bonaccorti che ha detto: «Io sono allucinata, sconvolta da questi racconti che vengono divulgati da questa ottima trasmissione. Io vi prego donne di qualsiasi età, non aspettate un secondo di più. Basta una spinta e voi quelle mani addosso non le dovete avere più». Poi ha aggiunto: «A me è successo esattamente così, per una spinta ho detto ‘Arrivederci, grazie’ e non ho più voluto avere rapporti con una persona con cui ero anche legalmente sposata parlo di più di cinquant’anni fa».

Enrica ha confessato in diretta di essere stata a sua volta vittima di violenze, per questo ha invitato le donne a parlare e a ribellarsi alle violenze.