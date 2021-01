Eleonora Daniele. Ivan Cottini, il ballerino affetto da sclerosi multipla, a Storie Italiane: «La malattia è andata avanti». Lei scoppia in lacrime

Storie Italiane. Il dramma di Ivan Cottini, il ballerino affetto da sclerosi multipla: «La malattia va avanti». Eleonora Daniele in lacrime. Oggi, ospite in collegamento nel programma di Rai1, Ivan Cottini, il modello e ballerino marchigiano che ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi. Ivan, oggi 36enne, a 27 scopre di avere la malattia neurodegenerativa.

Finora, per Ivan Cottini la danza è stata motore di vita. Ma con il lockdown le cose stanno cambiando. «Tutti abbiamo fatto sacrifici - spiega - io dovrò abbandonare la danza. Il primo lockdown mi ha tenuto quattro mesi fermo, senza terapie e senza la mia danza. In estate con la mia compagna Bianca Maria abbiamo ripreso in maniera forsennata, perché io non mi volevo arrendere. Volevo fare un ultimo grande ballo, ma poi è arrivato questo mini-lockdown. Ora ho un solo obiettivo che mi fa restare a galla, ballare un'ultima volta sul palco dell'Ariston. Poi darò il mio addio alla danza. La malattia sta andando avanti. In tanti mi chiedono come farò senza ballare. Io rispondo che sono fortunato, perché ho ancora la possibilità di vivere».

Le parole di Ivan Cottini commuovono Eleonora Daniele che chiosa: «Spero davvero che il tuo appello venga ascoltato e tu possa ballare a Sanremo. Ti meriti tutto il meglio».

