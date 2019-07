Stranger Things 3, nel cast Maya Hawke: è la figlia (identica a lei) di Uma Thurman

Venerdì 5 Luglio 2019, 16:23 - Ultimo aggiornamento: 05-07-2019 19:50

Da ieri su Netflix è visibile in streaming la terza stagione di Stranger Things, la serie cult ambientata negli anni ’80 e che vede le avventure di un gruppo di ragazzini (ormai cresciuti). New entry nel cast, nei panni di Robin, un volto nuovo, quello di Maya Hawke.Ma chi è Maya Hawke, brunetta dal viso accattivante? Lei ha 21 anni ed è doppia figlia d’arte: come si può notare dalla somiglianza infatti, sua madre è Uma Thurman, superstar del cinema mondiale, che tutti voi ricorderete soprattutto per film immortali come Kill Bill e Pulp Fiction, con la regia di Quentin Tarantino. Con lo stesso Tarantino, Maya apparirà nel prossimo film del regista, Once upon a time in Hollywood.Ma non solo: anche suo padre è un attore ed è Ethan Hawke, altro volto straordinario di Hollywood. Tra i suoi fiml più celebri L’attimo fuggente (nel quale recitò giovanissimo), Giovani carini e disoccupati, Training Day (per il quale ricevette una candidatura all’Oscar) e più recentemente Boyhood. Con la Thurman si sposò nel ’98 e divorziò nel 2005, e dalla loro unione sono nati appunto Maya Ray e suo fratello minore Levon (17 anni).