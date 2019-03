Stranger Things 3, grande attesa per la nuova stagione della serie dei record

Giovedì 21 Marzo 2019, 17:55 - Ultimo aggiornamento: 21-03-2019 19:02

La scuola è finita, la piscina è aperta. Benvenuti a Hawkins, estate 1985. Grande attesa per la terza stagione di Stranger Things, disponibile dal 4 luglio 2019 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. Si tratta della serie di maggior successo per Netflix, il gigante del cinema in streaming.Accanto ai vecchi amici della prime due stagioni – Millie Bobbie Brown, Finn Wolfhard, Caleb McLaughlin, Sadie Sink, Gaten Matarazzo, Noah Schnapp, Dacre Montgomery, Charlie Heaton, Natalia Dyer, Joe Keery, Cara Buono, Winona Ryder e David Harbour – si sono aggiunti Maya Hawke, Jake Busey e Cary Elwes.I fratelli Duffer, insieme all’intero cast, sono di nuovo all’opera per raccontare una nuova e grande avventura.Stranger Things è la serie TV originale Netflix creata dai Duffer Brothers. La produzione esecutiva è curata dai Duffer Brothers, Shawn Levy, Dan Cohen di 21 Laps, e Iain Paterson.