Striscia la Notizia, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lasciano la conduzione. Ecco chi li sostituirà

Striscia la Notizia, l'addio di Alessandro Siani e Vanessa Incontrada è ufficiale. A un solo mese dalla prima puntata, termina l'avventura dei due conduttori che saranno sostituiti dal prossimo 3 novembre. Al loro posto arriveranno Sergio Friscia e Roberto Lipari, che dovranno provare a risollevare gli ascolti della storica trasmissione Mediaset che da tempo fatica a coinvolgere il pubblico. È anche vero che tutta la fascia pre-serale di Mediaset sta soffrendo, sia per la concorrenza de I Soliti Ignoti, programma che sta riscuotendo molto successo, sia per i notevoli cambiamenti della società rispetto i quali Striscia fatica a stare al passo.

Sergio Friscia e Roberto Lipari, i nuovi conduttori di Striscia

Sergio Friscia è un attore e showman italiano. Nel 1986 inizia come disc jockey in alcune discoteche della sua città e dal 1989 fa l’animatore nei villaggi turistici e in seguito lavora come conduttore radiofonico in radio regionali. Nel 1990 inizia a lavorare su emittenti televisive locali siciliane, conducendo programmi comici di varietà. Nel 1997 entra a far parte dei comici di Macao, in onda su Rai 2.

Successivamente interpreta fiction, film e spettacoli teatrali. Tra questi, Il capo dei capi in onda su Canale 5, Le ali, in onda su Rai 1 e Squadra antimafia – Palermo oggi, in onda su Canale 5, interpretando nelle prime due stagioni Nardo Abate, fratello maggiore di Rosy Abate.

Sergio Friscia

Roberto Lipari è un giovane cabarettista,nato tra le file del laboratorio comico palermitano “La Carovana Stramba”. Ad oggi è fisso nel cast dello storico laboratorio Zelig di Viale Monza e gestisce un Lab tutto palermitano al Convento Cabaret con i comici Matranga e Minafò. Per quest’ultimi ha collaborato ai testi per Made In Sud Rai 2.