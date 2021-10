Striscia la Notizia, «razzista»? Il Gabibbo mostra un video contro Tommaso Zorzi: «Vergognati. Ecco chi sei davvero»

A poche ore dalla notizie che Striscia la Notizia non sarà più capitanata da Vanessa Incontrada e Alessandro Siani, il programma ricade nella rete delle accuse social. Momento difficile per la satira. Se anche una frase come «il latte a mandorla» riferito ai cinesi da Strscia la Notizia viene tacciata di razzismo la situazione si fa critica per chi ha fatto della composizione comica la sua professione. Dopo la polemica accesa lo scorso anno contro Gerry Scotti e Michelle Hunziker, per aver fatto il verso ai cinesi, ora l'ex gieffino Tommaso Zorzi attacca Alessandro Siani per aver commentato sulle mozzarelle made in China «quando le spremi esce il latte a mandorla».

Il tweet dell'influencer del 26 ottobre recitava: «Siani, Striscia, "se spremi le mozzarelle cinesi esce il latte di mandorla". vanessa Incontrada dopo anni che si batte contro il bullismo mediatico e nel suo caso specifico body-shaming, ride di gusto. Ma oggi è un incubo?»

Striscia la Notizia, Alessandro Siani e Vanessa Incontrada lasciano la conduzione. Ecco chi li sostituirà

Striscia la notizia attacca Tommaso Zorzi

Le accuse non sono proprio andate giù a Striscia che ha messo in campo Il Gabibbo per replicare: «Non si può dire "latte di mandorla", ma vi rendete conto? E la povera Vanessa non può più ridere. E sapete da chi viene questa polemica? Nientepopodimeno che Tommaso Zorzi. E sapete chi è davvero Tommaso Zorzi? Ora ve lo faccio vedere. Ti giudichiamo sì se ti permetti di farci la morale in queste condizioni! Vergogna della vergogna, vai a bestemmiare dal papa se sei così trasgressivo» e ha mandato in onda un vecchio video in cui l’ex vincitore del Gf Vip si lascia andare ad alcune imbarazzanti bestemmie, mentre beve birra in un supermercato.

Il mistero della risposta

Strana reazione visto che fino a qualche tempo fa Tommaso era la punta di diamante della scuderia Mediaset. Ci sarà forse dietro il fatto che la rete di Pier Silvio Berlusconi non abbia ben accettato il passaggio di Zorzi a Discovery Plus dove condurrà Drag Race.

Il popolo social intanto corre in divesa dell'influencer. È partito il tam tam degli insulti al programma di satira dai fan e i follower di Zorzi. «Striscia non ha più argomenti in sua difesa»