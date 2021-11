Striscia la Notizia, le veline in quarantena: contatto con un positivo, ecco chi sarà al loro posto

Le Veline in quarantena. In tempi di pandemia succede anche questo. Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani, nei giorni scorsi sono entrate in contatto con una persona risultata poi positiva al tampone e per questo motivo non saranno in trasmissione al fianco dei due nuovi conduttori Roberto Lipari e Sergio Friscia.

Ma chi ci sarà al loro posto? In fretta e furia sono state richiamate le due Veline dei record, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva, protagoniste del Tg satirico dal 2017 fino allo scorso giugno 2021.

Giulia Pelagatti e Talisa Jade Ravagnani restano quindi in quarantena fiduciaria ma stanno bene e, in attesa che si concluda il periodo di isolamento, sono pronte a tornare al loro posto.