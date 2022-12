Striscia la Notizia, Vittorio Brumotti: tentativo di aggressione choc, i pusher lo inseguono col machete

A Striscia la notizia , ancora una volta, Vittorio Brumotti torna in missione nelle principali piazze di spaccio italiane. Dopo aver ricevuto numerose segnalazioni da cittadini esasperati, nella puntata di lunedì 5 dicembre 2022 in onda alle 20,35 su Canale 5, l’inviato del tg satirico Mediaset si reca al Parco delle Groane, periferia nord-ovest di Milano.

Leggi anche > Alberto Angela commosso per papà Piero: «È la prima volta che ne parlo»

Vittorio Brumotti aggredito con un machete: il video a Striscia

«Un bosco che dovrebbe essere luogo per passeggiate e giri in bicicletta e che invece è diventato un vero e proprio take away della droga», racconta Brumotti, le cui telecamere documentano l’attività di spaccio h24. E quando l’inviato biker decide di uscire allo scoperto con un megafono per mettere in fuga i pusher, uno degli spacciatori scappa buttando per terra la merce e lo minaccia con un machete.