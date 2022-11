Mentre Ambra Angiolini è impegnata dietro il bancone di X Factor 2022 per il secondo live, su canale 5 Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Silvia Slitti e all’ex calciatore Giampaolo Pazzini. I due sono i proprietari dell'appartamento in cui vive ancora Ambra anche se il contratto è ormai scaduto.

Striscia: tapiro a Silvia Slitti e Giampaolo Pazzini proprietari della casa "occupata" da Ambra Angiolini (Credits uff. st. Striscia)

Attapirati

Questa sera a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35), Valerio Staffelli consegna il Tapiro d’oro a Silvia Slitti e all’ex calciatore Giampaolo Pazzini, molto attapirati perché Ambra Angiolini non libera la loro casa milanese. La giudice di X-Factor era in affitto con l’ex compagno, l’allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, nel loro appartamento milanese, ma avrebbe dovuto andarsene entro giugno. Invece è ancora lì.

«Lei cantava “se prometto poi mantengo”, ma evidentemente era una promessa senza data», dichiara ironicamente Slitti, costretta a trasferire tutta la famiglia a Forte dei Marmi e, addirittura, cambiare scuola al figlio. «Quando devo venire a Milano per lavoro devo andare a dormire in albergo», conclude.

«Ma almeno paga?», chiede l’inviato di Striscia. «Il contratto era a Massimiliano Allegri, ma non so cosa fanno… abbiamo avuto notizie incoraggianti e rassicurazioni dall’avvocato: se fossero veritiere, la procedura dovrebbe essere molto breve. Noi speriamo che ce la restituisca in fretta», risponde Giampaolo Pazzini.

Il servizio completo stasera, giovedì 3 novembre, a Striscia la notizia (Canale 5, ore 20.35).

