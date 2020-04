Su La5 «PizzaGirls», nella serie tv c'è anche lo scienziato Antonio Giordano

Nel primo programma tv dedicato alla pizza al femminile, «PizzaGirls», c'è anche la “Healthy Pizza” del professor Antonio Giordano, lo scienziato napoletano direttore dello Sbarro Health Research Organization presso la Temple University di Philadelphia, negli Stati Uniti.

Dal 27 aprile PizzaGirls andrà in onda dal lunedì al venerdì alle ore 11 su LA5 (Mediaset canale 30 SD e 530 in HD del DVB e 159 di SKY). Un'idea del regista e autore salernitano Carlo Fumo. Produzione Italian Movie Award & Sunshine Production.

«Amici ci siamo, in questi tempi difficili siamo riusciti ad ultimare un progetto importante e innovativo come PizzaGirls. Il mondo del food - spiega Fumo sui social - attraversa un'emergenza senza precedenti per il Coronavirus, ma sapremo risollevarci più forti di prima appena tutto sarà finitoe e le donne saranno la nostra forza maggiore, come già successo tante volte nel corso della storia. Intanto la nostra unica arma è #stiamoacasa e il miglior modo per farlo è vedere il trailer della nostra nuova serie, sperando diventi anche la vostra serie preferita».

La prima serie tv sulla pizza al femminile dedicata alle donne vede protagoniste le 4 pizzaiole Petra Antolini, Federica Mignacca, Francesca Gerbasio, Roberta Esposito per 5 puntate a testa, per un totale di 20 puntate.

Ma le vere protagoniste della serie sono le pizze "farcite" direttamente da tanti ospiti dello spettacolo o esperti del mondo food che realizzeranno e racconteranno con l'aiuto delle "Pizzagirls", la loro pizza del cuore.

Alla luce dei suoi studi scientifici sulle proprietà oncosoppressive del pomodoro e di altri prodotti della cucina mediterranea (il professore Giordano è direttore scientifico di Medeaterranea - Accademia gastronomica), presenterà la sua ricetta della pizza salutare nella puntata che andrà in onda con la pizzaiola Francesca Gerbasio il 18 maggio alle ore 11.

Ecco i nomi dei tanti ospiti di puntata della prima stagione: Barbara Foria (attrice); Shalana Santana (attrice); Fernanda Pinto (attrice); Salvatore Misticone (attore); Maria Sole Pollio (attrice); Tess Masazza (attrice e youtuber); Yuliya Mayarchuk (attrice); Antonio Giordano (scienziato); Franco Pepe (maestro pizzaiolo); Paola Campana (imprenditrice); Michele Iuliano (ristoratore di New York). © RIPRODUZIONE RISERVATA