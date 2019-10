Su Rai2 si torna a scuola con «Il Collegio»: ecco tutti i protagonisti

Jennifer Aniston sbarca su Instagram e lo fa con i suoi... Friends





Martedì 15 Ottobre 2019, 16:43 - Ultimo aggiornamento: 15-10-2019 18:19

Ritornano gli studenti de “”. Il prossimo martedì 22 ottobre alle ore 21.20 su, partirà la quarta edizione del docu reality che ha conquistato gli spettatori diventando un vero e proprio fenomeno di costume tra i giovanissimi e gli adolescenti.Il programma, riuscito esperimento televisivo e sociale, quest’anno catapulterà 20nel 1982, un anno in cui molti dei loro genitori - probabilmente - frequentavano la scuola media.Il corpo docente vede a capo Paolo Bosisio (Il Preside), assistito dai volti già presenti nelle precedenti edizioni: David Wayne Callahan (Inglese), Alessandro Carnevale (Arte); Andrea Maggi (Italiano ed Educazione Civica); Maria Rosa Petolicchio (Matematica e Scienze); Luca Raina (Storia e Geografia); Lucia Gravante (Sorvegliante); Piero Maggiò (Sorvegliante) e le new entry Daniele Calanna (Educazione fisica), Giovanna Giovannini (Educazione musicale), Valentina Gottlieb (Aerobica), Carlo Santagostino (Informatica) e Carmelo Trainito (Breakdance).Tra le novità della quarta stagione: Simona Ventura, che riporterà, attraverso i suoi ricordi ed emozioni, i telespettatori nei mitici anni ’80.Scelti tra più di 22 mila ragazzi che si sono iscritti ai provini, il doppio rispetto allo scorso anno, questi i venti studenti che formeranno la classe più rigorosa della tv: Mariana Aresta, 16 anni (Bitritto – BA); Asia Busciantella Ricci, 15 anni (Trevi – Pg); Martina Brondin, 17 anni (Albignasego – PD); Francesco Cardamone, 14 anni (Roma); George Ciupilan, 16 anni (Stella - SV); Vincenzo Crispino, 16 anni (Napoli); Vilma Maria D’Addario, 15 anni (Potenza); Alex Djordjevic, 15 anni (Nerviano – MI); Claudia Dorelfi, 14 anni (Roma); Samuele Fazzi, 17 anni (Massa – MS); Maggy Gioia, 14 anni (Milano); Giulio Maggio, 15 anni (Montespertoli – FI); Benedettagea Matera, 14 anni (Napoli); Gabriele Montuori, 14 anni (Marcianise – CE); Gianni Nunzio Musella, 17 anni (Moncalieri – TO); Alysia Piccamiglio, 15 anni (Soldano – IM); Sara Piccione, 16 anni (Dolo –VE); Nicolò Robbiano, 15 anni (Quattordio – AL); Mario Tricca, 15 anni (Castel Madama – RM); Roberta Maria Zacchero, 16 anni (Torino).“Il Collegio”, dal format internazionale “Le Pensionnat – That’ll teach’em” di cui la Rai ha acquisito i diritti, è realizzato in collaborazione con Magnolia (Banijay Group): un programma scritto da Luca Busso, con Valentina Monti, Marco Migliore, Elia Stabellini, Laura Cristaldi, Emanuele Morelli, Matteo Corfiati, Piera Sorrentino; con la regia di Fabrizio Deplano.