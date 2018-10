Successo per Lacrime e Sorrisi nel tour di Grecia Colmenares

Giovedì 25 Ottobre 2018, 14:36

Ottimi risultati per il primo tour promozionale di Lacrime e Sorrisi, il libro di Grecia Colmenares, regina delle telenovelas, Graus Edizioni, il cui testo è stato raccolto dal giornalista Antonio D’Addio, con la supervisione di Giovanni Ruggiero, presidente del Fan Club Ufficiale della regina delle soap. Un tour lungo, stancante, ma che ha permesso a tantissimi ammiratori di vedere, abbracciare e stringere la loro star preferita.Tanti i firmacopie e numerosi i relatori che si sono alternati: Renè Bonante, visagista, giornalista e scrittore, Massimiliano Musto, giornalista, Giuseppe Nappa, giornalista, Ettore Scarpa, attore, Cristina Grillo, docente di Filosofia e Roberta Beolchi, presidente dell’Associazione Edela mentre il vignettista Ciro Scialò ha omaggiato l'attrice con un’apprezzatissima caricatura.Grecia Colmenares, famosissima attrice venezuelana, nota al grande pubblico per il successo raggiunto negli anni Ottanta e Novanta con “Topazio”, “Manuela” e “Maria”, si è raccontata, in modo ironico e brillante, al giornalista Antonio D’Addio e ha aperto il suo cuore ai suoi tantissimi ammiratori. La Colmenares, che ha tenuto incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori, attraverso una serie di episodi inediti, mostra la sua eclettica personalità, facendo emergere un profilo psicologico ironico, puro e leale, che, grazie soprattutto alla fede, non ha perso la grinta neanche nei momenti bui che hanno tracciato il suo percorso, inevitabilmente segnato da "lacrime e sorrisi", proprio come quello dei tanti ruoli da lei interpretati e amati che hanno segnato un'epoca.