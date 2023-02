Suor Cristina all'Isola dei Famosi: concorrente ufficiale del reality dopo l'addio al convento

Suor Cristina nel cast della prossima edizione de L'Isola dei Famosi. Dopo essersi spogliata delle vesti monacali, Cristina Scuccia prova a cavalcare la notorietà diventando una dei "naufraghi" che dal 17 aprile saranno protagonisti del reality Mediaset.

Cristina Scuccia all'Isola dei Famosi

Dopo aver vinto The voice of Italy 2014 nella squadra di J-Ax, la ex suor Cristina ha raccontato la sua nuova vita da cameriera in Spagna. Presto tornerà in Italia per prendere parte al programma condotto da Ilary Blasi, riporta TvBlog. Nel cast ci saranno anche Alessandro Cecchi Paone con il suo compagno Simone Antolini. Vladimir Luxuria confermata come opinionista, affiancata dalla new entry Enrico Papi, che prenderà il posto di Nicola Savino.

Chi è suor Cristina

Nata a Vittoria, Ragusa, nel 1988, era il 2008 quando Cristina Scuccia decide di diventare Suor Cristina: «Ho fatto questa scelta quando avevo 19 anni, quando ho incontrato le Suore Orsoline». Ora a 34 anni Cristina Scuccia è pronta a scrivere una nuova pagina del libro della sua vita: le valigie (secondo le indiscrezioni) le avrebbe già fatte e il volo per l'Honduras sarà quello della sua libertà.