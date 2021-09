Susanna Petruni, il dolore segreto a Oggi è un altro giorno : «Mi viene da piangere...». Serena Bortone commossa. Oggi, la giornalista Rai è stata ospite nel programma pomeridiano di Rai1 per parlare del suo libro autobiografico "Volevo una mamma bionda".

Ecco le parole della giornalista: «Nel mio libro parlo della storia dell'adozione di mia figlia. Io e mio marito avevamo provato ad adottare un bimbo etiope tramite un'associazione che in due anni ci ha chiesto 17.500 euro. Purtroppo però si è trattato di qualcosa di non vero. Tempo dopo, a Saxa Rubra ho incontrato una magistrata che mi ha detto che in una casa famiglia aveva una bimba rom di nove anni che voleva una mamma bionda. Io e mio marito siamo andati a trovarla».

Susanna Petruni

Petruni continua commuovendosi fino alle lacrime: «Era in un angolino perché era la bimba più grande e pensava che anche quella volta avrebbe fatto tappezzeria. Mi viene da piangere solo a pensarci. Io ho detto a voce alta che volevo una bambina grande e lei ha iniziato a parlarmi. Poi alla fine dell'incontro mi ha detto 'voglio una mamma bionda e un coniglio'. E da allora siamo insieme». Bortone commossa.