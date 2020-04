Susanna Vianello, il dolore dei vip: «Se n'è andata così in fretta, non è possibile»

La morte di Susanna Vianello, a neanche 50 anni, ha sconvolto tutti. Dai suoi ascoltatori ai tanti amici vip, la notizia dell'improvvisa e prematura scomparsa della conduttrice radiofonica, figlia di Edoardo Vianello e Wilma Goich, ha lasciato un dolore e uno sconforto difficilmente consolabili.

I primi a ricordare Susanna Vianello sono stati il cugino, Andrea Vianello, e uno degli amici più cari, Rosario Fiorello. L'ex direttore di RaiTre è stato tra i primi a dare la notizia: «La mia cugina bella e forte, un tornado di talento e di simpatia, non c'è più. In un mese appena, un tumore cattivo e impietoso l'ha portata via. Avrebbe fatto tra poco appena 50 anni e lascia un figlio di 23. Aveva molto amici, anche qui. Ci mancherà molto». Anche Fiorello ha voluto salutare l'amica: «La mia amica Susanna è volata via. Abbiamo riso tantissimo, non ti dimenticherò mai».



La mia amica Susanna@susyvianello è volata via.

La notizia ha ovviamente sconvolto il mondo dello spettacolo. Tra i primi a ricordare Susanna Vianello c'è stata la musicista Susy Dal Gesso: «Sono in lacrime, eravamo amiche su Twitter ed Instagram dal 2013. Era schietta, simpatica, fuori dal comune. Mi piaceva, piaceva tanto. Dovevamo incontrarci a Roma due anni fa poi, in mancanza di Marco Salvati, lei aveva scelto di non venire. Ci saranno altri momenti ci eravamo dette. Sono tanto addolorata. Penso ad Edoardo che conosco, penso che un figlio non deve morire prima del genitore, penso che mi sarebbe piaciuto tanto abbracciarla ed ora lei questo abbraccio può sentirlo solo lassù».



Anche Stefania Orlando ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Susanna Vianello: «Sono rimasta sconvolta, era unica e speciale, un vulcano di energia, ci mancherà molto».



Incredulità e dolore anche per Manila Nazzaro, Lucio Presta, Giulia Pratelli, Saturnino Celani, Alessio Viola e Guido Crosetto.



