Tagadà non va in onda: la tramissione di Tiziana Panella su La7 oggi venerdì 12 novembre non ci sarà

Tagadà non va in onda oggi venerdì 12 novembre. Il salotto del pomeriggio de La7, condotto da Tiziana Panella, non verrà trasmesso dall'emittente di Cairo. Alle 14.15 quindi non vedremo il familiare studio di Tagadà fare capolino dal piccolo schermo. La mancata messa in onda del programma de La7 è dovuto al fine "di permettere i dovuti controlli sanitari" recita un tweet dell'account ufficiale.

Al fine di permettere i dovuti controlli sanitari, oggi, venerdì #12novembre 2021, La7 ha deciso, a scopo precauzionale, di non mandare in onda il consueto appuntamento con @tagadala7. — La7 (@La7tv) November 12, 2021

Alla base della decisione di sospendere la messa in onda odierna del programma di Tagadà ci sarebbe - da quel che si deduce dal tweet - un sospetto caso di Covid di una delle persone dello staff. Cosa che, a scopo precauzionale, avrebbe consigliato all'emittente di sospendere la messa in onda.