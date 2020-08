Tale e Quale Show, il cast di Carlo Conti: Pago concorrente della nuova edizione

Ultimo aggiornamento: 16:51

Tutto pronto per la nuova edizione di " Tale e Quale Show ". La trasmissione condotta da Carlo Conti partirà il prossimo 18 settembre su Rai Uno . Ed è stato proprio il conduttore ad annunciare, attraverso il suo profilo Instagram, il cast della prossima edizione. Salta immediatamente all'occhio il nome del cantautore Pago , noto ultimamente soprattutto per aver partecipato aLEGGI ACNCHEMa non è l'unico nome di spicco: si va da, da. E poi Barbara Cola, Carolina Rey, Giulia Sal,e Virginio. Confermatissima la giuria, composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Vincenzo Salemme. A dirigere le operazioni sempre lui, Carlo Conti, pronto a una nuova stagione da volto di punta di Rai Uno.