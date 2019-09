Tale e Quale, Francesco Monte imita Ed Sheeran e vince la puntata. Max Giusti: «Sei figo pure truccato così»

Venerdì 27 Settembre 2019, 22:40 - Ultimo aggiornamento: 28 Settembre, 07:30

Tale e Quale, Francesco Monte imita Ed Sheeran: standing ovation e vince la puntata. Francesco Monte, il concorrente più commentato sui social di questa stagione dello show condotto da Carlo Conti, ha vinto la puntata di venerdì 27 settembre.Francesco Monte ha cantato Perfect, conquistando il pubblico che ha risposto con una standing ovation. La giuria ha fatto i complimenti all'ex gieffino. E Carlo Conti lo ha definito «una delle rivelazione di questa stagione». Su Twitter, i follower si dividono. «Bravissimo», scrivono alcuni. Mentre altri criticano la giuria: «Non sono oggettivi». E ancora: «Monte non rovinare Ed Sheeran».Al termine della performance di Francesco Monte, Max Giusti - ospite della puntata per presentare il suo film Appena un minuto - commenta ironicamente: «Sei figo pure truccato da Ed Sheeran». Risate in studio.