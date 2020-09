Tale e Quale Show, Loretta Goggi in lacrime dopo l'omaggio di Carlo Conti

Loretta Goggi in lacrime a Tale e Quale Show Show. Le 70 candeline le spegnerà il 29 settembre ma l’omaggio anticipato di qualche giorno da “Tale e Quale Show” per i suoi quasi 60 anni di carriera hanno già fatto commuovere Loretta Goggi. La cantante, attrice e conduttrice, da anni colonna della giuria dello show delle grandi imitazioni condotto da Carlo Conti, non ha trattenuto le lacrime di fronte alla carrellata di successi proposti in un filmato dalla trasmissione di Rai1. Particolare commozione per l’artista, che ha a stento trattenuto a stento i singhiozzi, quando sullo schermo è comparso un filmato che la riprendeva al fianco di Gianni Brezza, il suo grande amore ed ex marito, scomparso nel 2011 per un male incurabile.



Tutti in piedi per Loretta Goggi 👏#taleequaleshow pic.twitter.com/hvfwkQ2vEj — Tale e Quale Show (@taleequaleshow) September 25, 2020





