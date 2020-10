Tale e Quale Show, Carmen Russo scoppia a piangere in diretta dopo l'esibizione. Interviene Carlo Conti. Ieri, è stato decretato il vincitore della decima edizione del programma di Rai1. A sbaragliare tutti, Pago che adesso proseguirà il percorso nel torneo dei campioni. Durante la puntata, però, c'è stato anche un momento di forte commozione legato a Carmen Russo.

La ballerina ha interpretato Vogue di Madonna, conquistando la giuria. Ma durante i ringraziamenti a tutta la squadra di Tale e Quale, Carmen Russo si è commossa fino alle lacrime. «Volevo ringraziare Loretta Goggi che è una stella», dice con voce rotta. Carlo Conti chiede immediatamente un fazzoletto e lancia un filmato per far riprendere fiato a Carmen Russo. Emozione in studio.

