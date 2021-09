"Tale e Quale Show", l'epica gaffe di Cristiano Malgioglio. Interviene Carlo Conti: «Scusate un attimo...»

A “Tale e Quale Show” si sono esibiti i Gemelli di Guidonia con l ‘ottima interpretazione del successo estivo “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. Dopo la canzone però Cristiano Malgioglio, impegnato nel ruolo di giudice, fa una grande gaffe, salvato in extremis proprio dal conduttore Carlo Conti.

A “Tale e Quale Show” i Gemelli di Guidonia si esibiscono in “Mille” di Fedez, Orietta Berti e Achille Lauro. L’interpretazione è ottima, il pubblico si alza per una standing ovation e la parola passa ai giudici entusiasti. Cristiano Malgioglio viene chiamato in causa e fa una gaffe, scambiando la “copia” di Orietta Berti per l’originale: “Volevo chiedere a Orietta, per caso… Naturalmente tu lo sai, ci conosciamo da tantissimo tempo e con te ho provato tantissimo…”. Carlo Conti si avvicina e lo aiuta: «Scusate un attimo, Cristiano non è l’Orietta originale, è un’imitazione...». Malgioglio capisce la gaffe e scoppia in una fragorosa risata, mentre il pubblico in studio applaude divertito.