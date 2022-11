Tale e quale Show, Loretta Goggi-Malgioglio che lite su Valeria Marini: «Distruggi...»

Scintille tra Cristiano Malgioglio e Loretta Goggi a Tale e quale Show. In occasione della scorsa puntata del talent show si è accesa una discussione tra i due che non è passata inosservata agli utenti del web. Valeria Marini, una delle protagoniste di questa edizione, ha avuto l'onore di trasformarsi ed esibirsi sul palco nei panni della regina del pop, Madonna. Ma Malgioglio non ha apprezzato l'esibizione e ha voluto dire la sua...

Cosa è successo

Tutto è cominciato quando terminata l'esibizione, Valeria Marini ha voluto ringraziare tutto lo staff e coloro che ogni settimana la seguono per rendere la performance impeccabile, a partire dalla truccatrice. «Mi dispiace ma non c’entri nulla con il trucco», ha subito aggiunto Malgioglio.

A quel punto Loretta Goggi, veterana del programma, ha voluto intromettersi nel discorso e molto contrariata dalle parole del cantautore ha detto: «Cristiano qui abbiamo dei coach che lavorano ore e ore, loro si fanno un bel eh? Quando tu distruggi regolarmente tutti, togli gratificazione e valore all'impegno dei nostri coach. Io stasera voglio premiare i coach, voglio premiare i truccatori, trovo che il viso lungo di Madonna stia bene. Valeria hai ballato molto bene, hai un fisico eccezionale», ha chiosato stizzita.