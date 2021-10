Tale e Quale Show, Stefania Orlando duetta con Fausto Leali e diventa Anna Oxa: standing ovation

A “Tale e Quale Show” Stefania Orlando continua a stupire i giudici. Dopo la prova della scorsa settimana con Mina, in questa quarta puntata del programma di Carlo Conti ha interpretato, sul palco insieme a Fausto Leali, Anna Oxa con “Ti lascerò”.

“Tale e Quale Show”, Stefania Orlando duetta con Fausto Leali

Stefania Orlando sul palco di “Tale e Quale Show” duetta con Fausto Leali interpretando Anna Oxa in “Ti lascerò”, guadagnando la standing ovation del pubblico. Giuria entusiasta, riconoscendo anche la difficoltà della prova: «E’ stato bellissimo – ha fatto sapere Loretta Goggi - una grande emozione. Fausto canta come sempre, una voce e una passione straordinaria. Stefania ha fatto un gran lavoro, in qualche punto ti sei un po’ allontanata dall'origine ma nell’insieme è andata».

Buono anche il giudizio di Panariello («E’ stato un numero fortemente evocativo, per me è andato molto bene”), mentre qualche critica è arrivata naturlalmente da Cristiano Malgioglio, fra i fischi del pubblico: «Anna Oxa ha una voce pazzesca, grade determinazione, quando canta sembra avere due campane. Dalla mia amica Stefania Orlando ho sentito sue campanelle, ma ha fatto una buona interpretazione pur stonando in qualche parte».