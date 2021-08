Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti, chi sono le nuove veline di Striscia la notizia ed ex ballerine di Amici

È ufficiale: Talisa Ravagnani e Giulia Pelagatti sono le nuove veline di Striscia la notizia, il tg satirico di Canale5 in onda dal lunedì al sabato in access prime, che torna a settembre con interviste, servizi di inchiesta e tutta la sua irriverenza, insieme anche ai nuovi conduttori Alessandro Siani e Vanessa Incontrada. Talisa e Giulia daranno quindi il cambio a Shaila Gatta e Mikaela Naeze Silva, le veline più longeve della storia del programma Mediaset. Ecco chi sono i due nuovi giovanissimi volti dello show di Antonio Ricci.

Talisa Ravagnani

Talisa Ravagnani, nata a Milano nel 2001,ha vissuto fino all'età di 13 anni a Dubai, per poi intraprendere gli studi negli Stati Uniti. Successivamente è entrata nel corpo di ballo di Selena Gomez, conquistando così una visibilità internazionale, per poi tornare in Italia nel 2019: qui ha partecipato ai casting per il talent “Amici” di Maria De Filippi, conquistando la stima degli insegnanti, che la reputano da subito una delle ballerine più promettenti dell’edizione.

E così, nel 2020, entra a far parte del corpo di ballo della scuola e di quello de “Il cantante mascherato”. Com’è intuibile, è frequente che tra i ragazzi di “Amici” scoppi l’amore durante la loro esperienza nella scuola: e così è stato anche per Talisa, che ha avuto un flirt prima con il ballerino Javier Rojas e poi con Valentin, ma l’amore vero è arrivato con il modello Mike Cugnata.

Giulia Pelagatti

Anche Giulia Pelagotti, classe 1999, non è un volto nuovo della tv. La ballerina è originaria di Prato e la sua carriera è iniziata con la passione per la danza, che ha cominciato a praticare sin da bambina, entrando a far parte della Fids (la Federazione Italiana Danza Sportiva) e gareggiando come ballerina sportiva in diverse gare e campionati italiani. Anche per lei la svolta arriva con la sua partecipazione ad “Amici” nell’edizione 2016-2017 mentre, successivamente, entra a far parte del corpo di ballo del programma “Colorado”.

Ma arrivano soddisfazioni anche in ambito internazionale, dove conquista una borsa di studio del Conservatory of Dance of Phoenix. Anche Giulia Pelagatti ha trovato l’amore durante il talent “Amici”: nel 2017 si è presa una cotta per il cantante Ricky (oggi, invece, non si sa quasi nulla sulla sua vita privata). A salutare il Tg satirico, con un po’ di commozione, sono state le due ex padrone di casa, Shaila Gatta e Mikaela Neaze Silva. “Spero di vedere molte altre ragazze nere in tv” ha affermato Mikaela mentre Shaila ha invece confidato: “Striscia è stata per me una famiglia, mi ha insegnato tanto“.