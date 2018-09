Teatro Lendi, abbonamento speciale con 4 spettacoli

Venerdì 28 Settembre 2018, 16:04

Prosegue con grande successo la campagna abbonamenti al Teatro Lendi di via A. Volta 176 (strada provinciale Grumo Nevano-Sant’Arpino). Intanto, Francesco Scarano, direttore di quello che è ormai diventato un punto di riferimento culturale per la periferia, lancia la formula “4YOU”, con un poker di spettacoli scelti tra quelli in cartellone: Massimo Ranieri in “Malia Napoletana” (dal 5 al 7 dicembre), Peppe Iodice con “Un Natale all’improvviso” (dal 26 al 28 dicembre), Federico Salvatore in “Malalengua” (dal 9 all’11 gennaio) e Gino Rivieccio, con “Cavalli di ritorno 2.0” (dal 13 al 15 marzo).“La campagna abbonamenti ha avuto un grande successo questa stagione – dichiara Francesco Scarano –. Anche le altre stagioni è andata benissimo ma a settembre non aveva mai collezionato un numero così alto di abbonamenti. L’idea di “4YOU” nasce per dare un’opportunità in più alla platea, che può godere di quattro bellissimi spettacoli in abbonamento dedicato, e al teatro, che propone nuove formule e fa sì che il pubblico si affezioni sempre di più”.Massimo Ranieri sarà in scena con “Malia Napoletana” (dal 5 al 7 dicembre), un viaggio attraverso i grandi classici della canzone napoletana rivisitati in chiave jazz, da “Malafemmina” di Totò a “Dove sta Zazà”, passando per “Strada ‘nfosa” di Modugno e “Torero” di Carosone.Peppe Iodice, popolarissimo e straordinario fuoriclasse della comicità ormai consolidato beniamino del pubblico porterà in palcoscenico “Un Natale all’improvviso” (dal 26 al 28 dicembre), che passa in rassegna tic, usi, costumi e malcostumi di chi, sovrappeso e in fuga dalle tavole imbandite, si dirigerà in teatro per assistere ad una vera e propria insalata di rinforzo di comicità. Federico Salvatore in “Malalengua” (dal 9 all’11 gennaio) diventa un Pulcinella smascherato che porta in scena tutte le contraddizioni che rendono Napoli diversa dal resto del mondo.A marzo, arriva Gino Rivieccio, pronto a divertire la platea con “Cavalli di ritorno 2.0” (dal 13 al 15 marzo) e la sua vita presa di mira on line da un fan che si impadronisce dei suoi dati e del suo profilo per sbeffeggiarlo e ricattarlo davanti agli occhi di tutti.