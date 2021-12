Arriva su Tele A «Terzo Tempo Calcio» la trasmissione condotta da Claudio Brachino

Dal 6 dicembre alle ore 22:00 su tele A partirà il nuovo programma per gli appassionati di calcio: Terzo Tempo Calcio.

La trasmissione nasce da un’idea di Raffaele Carrella, giornalista e produttore televisivo.

Al timone ci sarà Claudio Brachino giornalista e conduttore televisivo italiano, che nel salotto di Terzo Tempo Calcio ospiterà i suoi amici per parlare e discutere del Napoli di Mr. Spaletti e del panorama calcistico nazionale.

Il palco del Talk sportivo si arricchirà di tanti personaggi ed opinionisti, che daranno un tocco di leggerezza al programma.

Al suo fianco Vittoria Castagnotto, conduttrice televisiva sportiva, ma anche una star emergente dei social.

Sarà un programma di approfondimento calcistico sulla Ssc Napoli e non solo. Andrà in onda tutti i lunedì a partire dalle 22.

Il cast sarà pieno di personalità di spicco del panorama campano e non solo. In regia, Massimiliano Fieno.

Al suo primo anno di produzione la trasmissione si pone di raggiungere milioni di appassionati e di porsi come programma cult dell’anno sia per i tifosi azzurri che per tutti gli appassionati di calcio.