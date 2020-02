Televisione, «Mattina 9» sbarca al festival di Sanremo

Mattina 9 amplia la propria offerta informativa e sbarca a Sanremo. Sono tante le novità che a partire da oggi vedono protagonista il morning show prodotto dalla REC Communication in onda su Canale 9 - 7 Gold.



La prima riguarda il Festival della Canzone Italiana, che Mattina 9 seguirà in prima linea con collegamenti tutti i giorni in diretta da Sanremo, interviste esclusive e contributi.



Non finisce qui, perché in settimana Mattina 9 sbarcherà anche su Alexa: il programma sarà infatti visibile attraverso una skill programmabile sull'assistente vocale.



Ad accompagnare il tutto, una grafica completamente rinnovata e una nuova identità visiva a partire dal logo e dalla sigla. Un nuovo look, più moderno e improntato al nazionale, che rispetta l’identità di Mattina 9 che i telespettatori hanno imparato a conoscere ed amare. © RIPRODUZIONE RISERVATA