Temptation Island, Maria De Filippi e la “stoccatina” ad Alessia Marcuzzi: «Non puoi condurre in minigonna»

Ultimo aggiornamento: 22:05

racconta di qualche consiglio che ha dato ad, a breve alla sua seconda prova con la conduzione di, dopo la prima gestione targata Simona Ventura. Maria De Filippi le ha dato qualche “dritta”, sia sullo stile di conduzione che sull’abbigliamento.Maria, in un’intervista a “Gente” descrive Alessia come una persona molto buona (“buona, di una ingenuità imbarazzante (…) Ogni tanto le devi proprio dire: svegliati”), ma che per l’occasione, cioè la presentazione di Temptation Island Vip 2, doveva cambiare un po’ la sua immagine di “bella”. Per questo era anche importante che l’abbigliamento e lo stile non fossero quelli abituali e glielo ha detto: “Alessia, non è che ti puoi mettere sul tronco a condurre il momento del falò con la minigonna. Facciamo ridere. Mettiti i jeans e sii te stessa, senza prove, senza copione. È stata bravissima”.Nella nuova edizione che condurrà la Marcuzzi non ci saranno stavolta coppie vip, ma solo nip che risultano, come ha sottolineato la De Filippi, più spontanee perché non abituate alle telecamere.