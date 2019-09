Temptation Island Vip, nuova coppia: Alex Belli e Delia Duran per sostituire Ciro e Federica?

Domenica 15 Settembre 2019, 14:30 - Ultimo aggiornamento: 15-09-2019 15:32

C'è aria di novità a Temptation Island Vip 2. Dopo che Ciro Petrone ha infranto le regole del programma per riabbracciare la sua fidanzata Federica, la produzione ha deciso di far entrare una nuova coppia. Si tratta di Alex Belli e di Delia Duran. L'attore, finito al centro del gossip (e dei reality) per le sue precedenti relazioni, sarà il prossimo concorrente a intraprendere il viaggio dei sentimenti.Vista l'attitudine di Belli a far parlare dei suoi amori c'è da aspettarsi di tutto. La nuova coppia approderà sull'isola nelle prossime puntate e potrebbe andare a sostituire proprio l'attore di "Gomorra" e la Caputo. Sarebbe stata Maria De Filippi a volere l’arrivo dell'ex naufrago de "L'Isola dei Famosi" e della sudamericana. I loro nomi avevano già circolato prima che fosse rivelato il cast ufficiale.La conduttrice, nel corso della registrazione del, ha mostrato al pubblico dei video di quello che dovrebbe essere trasmesso su Canale 5 tra un paio di settimane, confermando le indiscrezioni del settimanale "Oggi". Per l'attore e la modella, inoltre, sarebbe stato sborsato un cachet significativo.Belli e la Duran si sono conosciuti per lavoro sul set della fiction "Furore 2", ma si sono fidanzati solo in seguito. La coppia è sempre stata molto chiacchierata. I fan del reality ricorderanno il triangolo amoroso insieme alla gieffinaIntanto,sono molte le coppie che potrebbero aver interrotto la loro avventura prima del falò di confronto. Alex Belli e Delia Duran andranno a sostituire una coppia del cast ed è molto plausibile che abbiano preso il posto di Ciro Petrone e Federica Caputo. ​L'attore di "Gomorra" il film, non ha resistito alla lontananza dalla sua fidanzata e ha trasgredito le regole del gioco facendo irruzione nel villaggio delle ragazze.a quel punto gli ha imposto di abbandonare il programma.