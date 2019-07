Mercoledì 24 Luglio 2019, 17:52 - Ultimo aggiornamento: 24-07-2019 18:00

Temptation Island 2019 chiude con il botto: prossima settimana doppio appuntamento. Ascolti sempre più alti per il docu-reality condotto da Filippo Bisciglia che può andare in vacanza con il sorriso, non prima di aver regalato ai telespettatori l'ultimo falò e una puntata speciale.Doppio appuntamento, lunedì 29 e martedì 30 agosto per Temptation Island 2019.Lunedì sera ci sarà la puntata finale con gli ultimi falò di tutte le coppie. Si riparte da quello lasciato in sospeso tra Massimo Colantoni e Ilaria Teolis, e poi quelli di Vittorio Collina e Katia Fanelli e di Sabrina Martinengo e Nicola Tedde. Quella di martedì, invece, sarà una puntata speciale in cui scopriremo cosa è successo alle coppie un mese dopo aver lasciato il villaggio della Sardegna, se ci sono stati dei ritorni di fiamma o dei nuovi amori. Il viaggio nei sentimenti continua!