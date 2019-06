Temptation Island 2019, una coppia «scoppia» alla prima puntata: mai successo prima d'ora

Venerdì 14 Giugno 2019, 21:04 - Ultimo aggiornamento: 15 Giugno, 10:30

È appena iniziato e ha già messo a dura provaUna coppia di Temptation Island è "In questi giorni sono in corso le registrazioni della nuova edizione del programma delle tentazioni e, secondo quanto riveladue dei protagonisti si sarebbero lasciati dopo il consueto falò di confronto.L'incontro davanti al conduttoreè il classico ultimatum "dentro o fuori" e viene chiesto quando si ha necessità di chiarimenti, consapevoli che l'avventura televisiva terminerà e anche la relazione non gode di buona salute. Secondo le indiscrezioni, in queste ore sarebbe successo l'impensabile nella trasmissione prodotta da. E tutto prima dei canonici 21 giorni.Le coppie devono trascorrere tre settimane a distanza e in preda alle tentazioni dei numerosi single. Al momento non è chiaro il perché i due si siano separati. E resta il mistero anche sull'identità dei due "ex", che si sarebbero affrontati in modo molto acceso. I protagonisti di questa edizione sono Temptation Island 2019 non inizierà lunedì 17 giugno, ma partirà ufficialmente lunedì 24 giugno. Una decisione presa dai vertici Mediaset, che hanno ritardato la messa in onda. Sui profili social del format è stata annunciata la data ufficiale.