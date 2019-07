Temptation Island 2019, Filippo Bisciglia parla dello speciale di questa sera: «Colpi di scena che non mi aspettavo»

Martedì 30 Luglio 2019, 11:36 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 11:44

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il viaggio dei sentimenti di Temptation Island è giunto alla fine, ma i fan del programma potranno consolarsi con lo speciale che andrà in onda questa sera e che mostrerà il destino delle coppie un mese dopo il fatidico falò di confronto. In quest'edizione le separazioni sono state cinque e solo due partecipanti sono andati via insieme. «Durante lo speciale ci saranno molti colpi di scena, sono successe cose che neanche io mi aspettavo», rivela Filippo Bisciglia a “Spy”.Il conduttore non lascia trapelare nulla, ma fa intendere che qualcosa è cambiato nel corso di un mese. Chi si è lasciato potrebbe essersi riconciliato nel frattempo. Ieri abbiamo assistito alla fine di tre storie d'amore e altre due erano arrivate al capolinea nel corso delle ultime puntate. Alcuni fidanzati, inoltre, sono corsi tra le braccia dei single tentatori con cui avevano instaurato un legame al villaggio. Stanno ancora insieme a loro?Tante le domande a cui troveremo una risposta questa sera. Nello speciale, dunque, potremmo vederne delle belle con ripensamenti e situazioni ribaltate. Anche quest'anno il format prodotto da Maria De Filippi è stato seguitissimo. L'onda di affetto al programma ha travolto anche i social. Il viaggio dei sentimenti è stato e impetuoso sin dal primo giorno.