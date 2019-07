Temptation Island: Giulio scarica Sabrina, l'ironia dei social: «Che palo!»

Lunedì 29 Luglio 2019, 23:00 - Ultimo aggiornamento: 29-07-2019 23:04

Temptation Island 2019, Giulio scarica Sabrina, l'ironia dei social: «Che palo!». Proprio una brutta notizia per Sabrina Martinengo, la fidanzata di Nicola Tedde, più grande di lui di 12 anni. La bionda quarantenne ha preso una bella sbandata per il suo tentatore, che però non ha nessuna intenzione di avere una storiia con lei.Sin dall'inizio Giulio Raselli ha catturato l'attenzione di Sabrina che ha fatto di tutto pur di stargli accanto. Nell'ultima puntata di Temptation Island 2019 l'insofferenza di Giulio si è fatta sempre più evidente. Mentre Sabrina ha cercato il contatto di Giulio, lui è sembrato quasi in imbarazzo fino a quando lei gli ha chiesto un bacio a cui ha deciso di sottrarsi. Durante l'esterna e prima di concludere il week end da sogno Giulio decide di voler chiarire con lei: «Tu mi hai chiesto un bacio prima e questo mi ha fatto riflettere. Io ti vedo più come un'amica». «Non posso negare - commenta visibilmente delusa Sabrina - che sei una persona che mi piace. Apprezzo la tua sincerità, avrei voluto terminare questa serata diversamente».La reazione del single ha scatenato l'ironia dei social che ad ogni puntata hanno notato la sua insofferenza :«Che Palo!», «Sabrina regina dei pali», fino a «Sabrina friendzonata alla grande». Applausi infine alla produzione che nel montaggio usa come colonna sonora "Pazza idea" di Patty Pravo mentre inquadra Sabrina rimuginare sull'accaduto.