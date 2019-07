Temptation Island 2019, Andrea e Jessica si lasciano, lei esce con il single Alessandro

Lunedì 15 Luglio 2019, 22:20 - Ultimo aggiornamento: 15-07-2019 22:37

La quarta puntata disi apre con l'atteso falò di confronto tra. I due stanno insieme da quasi tre anni, Jessica ha fatto saltare il matrimonio e nel villaggio ha riscoperto se stessa.Per Jessica però c'è una bella sorpresa, ad attenderla il single Alessandro è pronto a proseguire la conoscenza.Dopo il primo rifiuto, Jessica si presenta al secondo falò di confronto con il suo fidanzato Andrea. Nella quearta puntata diguidati dala coppia racconta cosa ha provato nei giorni di permaneza nel villaggio.«Siamo venuti qui perchè avevi dei dubbi - inizia Andrea - ma quello che ho visto è schifo! Ti sei mai chiesta come stavo io? Io a differenza tua ho fatto un percorso che mi ha fatto capire che sono una bellissima persona. Tu hai sempre detto di me solo cose negative. Da te non me lo sarei mai aspettato. Hai detto che rinunciare al matrimonio è stata la cosa più bella della tua vita, ma ti rendi conto di quello che eri per me?».«Io ti dico al di fuori di qui, quando io stavo male tu pensavi a me? No, mai. Passavo giornate a piangere - dice tra le lacrime Jessica - e tu nemmeno te ne accorgevi, adesso è facile arrivare qui. Io so quello che ho fatto e non mi pento di nulla, tu non hai mai apprezzato niente di me. La tua vita è continuata lineare per te, tu stavi bene, per te era indifferente come stavo io. Io ho ritrovato qui la felicità, ti preoccupi di quello che pensano gli altri e non di come sto io. Io sono stanca».Andrea l'accusa di avergli mancato di rispetto, ma Jessica non è dello stesso parere, dice di non averlo mai tradito, di non essersi presentata al primo falò perchè sperava di vedere un cambiamento nel fidanzato. «Sapevi che ero sola, mi hai sempre fatto pesare che avessi solo te, mi hai sempre rinfacciato di abitare a casa tua e non nostra. Lui di me non ha capito mai niente. Sono stanca di ricevere le sue offese». Andrea contina a ripetergli «fai schifo». Jessica chiede di rivedere i video visti da Andrea. «Vede i filmati con un altro e ride, ma come faccio io a stare con lei?», «sai solo aggredirmi, critacarmi e offendermi». «Mi hai stufato, non voglio guardarti, mi viene da vomitare», «dentro al villaggio ho respirato amore - prosegue Jessica - mi sono cibata dell'affetto delle persone, affetto che mi hai fatto mancare». «Eri l'amore della mia vita, hai preferito prendere la strada più semplice attaccandoti a un altro».' arrivato il momento della domanda di Filippo Bisciglia: «decidete di tornare a casa insieme o separati?». Entrambi scelgono di lasciarsi.«Io e Andrea ci siamo amati tanto ma ci siamo fatti anche tanto del male, lasciarsi è la cosa giusta. io so quello che ho passato fuori di qui, non me l'aspettavo di provare dei sentimenti così forti, non puoi a 25 anni stare chiusa in casa depresse, e l'ho capito qui dentro, quindi grazie».e lei gli racconta il falò tenendosi per mano: «- dice Alessandro - c'è una cosa che vorrei fare e non ho fatto per rispetto della tua storia dentro», ma Jessica preferisce non baciarsi davanti le telecamere, però è felice.