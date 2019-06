Temptation Island 2019, Jessica e Andrea si sono rimessi insieme?

Martedì 25 Giugno 2019, 19:12 - Ultimo aggiornamento: 25-06-2019 19:44

Andiamo con ordine. Jessica e Andrea sono la prima coppia a entrare in crisi. Avrebbero dovuto sposarsi il 9 giugno, ma lei ha annulato il matrimonio e hanno deciso di andare sull'isola della tentazione per capire in che direzione sta andando la loro storia.Il pubblico si è appassionato alla storia dei due giovani di Abano Terme. Jessica è entrata in crisi appena sbarcata sull'isola e si è avvicinata sempre di più al tentatore Alessandro. Andrea, disperato, chiede un falò di confronto, ma Jessica non si presenta.Sulledella pagina Very Inutil People, è apparsa una segnalazione: «». Insomma, se così fosse i due fidanzati alla fine si sarebbero chiariti e Jessica sarebbe tornata dal suo Andrea. Tra i fan, c'è anche chi sospetta che i due possano avere recitato. La verità? Staremo a vedere.