Temptation Island: per Massimo, Vittorio e Arcangelo notte folle con le single

Domenica 4 Agosto 2019, 20:17 - Ultimo aggiornamento: 5 Agosto, 10:02

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per i protagonisti di Temptation Island 2019 si prospetta un'estate "fotonica". L'aggettivo preferito diben si adatta alle notti folli di quelli che fino a un mesetto fa erano "fidanzati".sembrano aver voltato pagina ed essersi lasciati alle spalle le storie con. Suappaiono insieme mentre ballano e si divertono in compagnia delle single conosciute nel villaggio delle tentazioni.Che i ragazzi si siano legati tra loro non è una novità. Sorprende, però, vederli in dolce compagnia. Nelle immagini pubblicate sui social si intravede l'abbraccio traIl video fa definitivamente crollare le speranze di chi desiderava una riconciliazione con Katia un mese dopo la separazione. Dopo il falò di confronto, infatti, Vittorio è corso tra le braccia della single frequentata durante il reality.Nelle stories dic'è anche Elena, la ragazza da cui era fortemente attratto. I due sono in buoni rapporti, nonostante il ragazzo romano abbia interrotto la frequentazione al termine del weekend da soli e prima del chiarimento con la fidanzata Ilaria. Nel locale, infine, spunta anche Sonia, la ragazza a cui Arcangelo ha strappato un bacio convinto di non essere ripreso dalle telecamere. I ragazzi si divertono e ballano con le single che hanno condiviso con loro l'avventura televisiva e con altre ragazze conosciute al Relais.