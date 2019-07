Temptation Island, Nunzia nella bufera dopo il ripensamento su Arcangelo

Martedì 2 Luglio 2019, 21:59 - Ultimo aggiornamento: 3 Luglio, 06:30

© RIPRODUZIONE RISERVATA

. Ieri, durante la puntata del reality condotto da Filippo Bisciglia, è andato in onda la presunta fine dell'amore tra Nunzia e Arcangelo, la coppia di Napoli . Lei lo ha mollato dopo aver scoperto presunti tradimenti, ma poi ci ha ripensato ed è scoppiata la bufera sui social.Tra i messaggi dei fan, che hanno messo in guardia Nunzia dal perdonare un uomo «», è arrivato anche quello di un volto noto dei reality. Si tratta dell'ex gieffina, che ha commentato: «Va bene essere innamorate, ma come si fa a perdonare una cosa del genere?Se un fidanzato si comporta così in televisione, non oso immaginare fuori».La puntata di ieri è terminata proprio all'inizio dell'incontro tra Arcangelo e Nunzia.Staremo a vedere.