Temptation Island 2019, svelati i nomi dei tentatori scelti: ci sono anche volti noti

Giovedì 20 Giugno 2019, 14:03 - Ultimo aggiornamento: 20-06-2019 15:03

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Manca poco alla nuova edizione di (versione nip). Le puntate sono state registrate e inizieranno ad andare in onda a partire da lunedì prossimo. A verificare la tenuta del loro rapporto e a mettere alla prova la fedeltà reciproca ci sarannoIl format prodotto dalladiha svelato anche i nomi di tutti iTra essi spuntano anche diversi volti noti.I fidanzati saranno in compagnia di ben 13 donne single, mentre le fidanzate conosceranno 13 uomini liberi. Tra le donne spiccaex vincitrice dela cui si affiancano altri personaggi conosciuti a. È il caso difra i protagonisti del trono di Giulia Cavaglià, di, che ha corteggiato Mara Fasone, e diche in passato ha tentato di conquistare Sara Affi Fella. Infine troviamocalciatore ed ex fidanzato dell’influencer e tronista Beatrice Valli da cui ha avuto un figlio.I concorrenti di Temptation Island trascorreranno 21 giorni consecutivi nel resort scelto dalla produzione, ma potranno interrompere l'avventura per chiedere il consueto falò di confronto. Saranno isolati dal resto del mondo e senza poter parlare l'una con l'altro. Nei prossimi giorni impareremo a conoscere La nuova edizione del programma si preannuncia già piena di colpi di scena. Sembra che già alla prima puntata vedremo una coppia dirsi addio. S econdo le indiscrezioni, si sarebbero lasciati davanti al falò di confronto e al conduttore Filippo Bisciglia. È la prima volta che accade che una coppia "scoppia" così presto. Sarà stata colpa di uno dei tentatori?