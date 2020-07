Temptation Island, prima puntata al via: Antonella Elia subito sul piede di guerra con il fidanzato

Temptation Island prende il via e subito volano gli stracci. È bastato che facessero il loro ingresso le tentatrici avvolte in un mantello rosso perchè si scatenasse la polemica (su Twitter e tra le fidanzate). Qualche fidanzato si è infatti lasciato un po' trascinare dal primo impatto e si è alzato per meglio ammirare le ragazze con le quali trascorrerà i prossimi mesi.

In particolare è diventata virale la "battuta" di Antonella Elia al fidanzato Pietro: "Le hai guardato le te..."? e lui risponde: "Erano grandi, si vedevano". Ovviamente, i social sono impazziti e la coppia Antonella-Pietro è già nell'occhio del ciclone.



Il momento dei saluti è difficile per tutti, soprattutto per Valeria e Ciavy... 😮 #TemptationIsland pic.twitter.com/1y7vfw69IT — Temptation Island (@TemptationITA) July 2, 2020

Ultimo aggiornamento: 22:34

La tensione continua poi con il primo video di Pietro mostrato alla fidanzata: in particolare Antonella Elia non sembra apprezzare che il compagno beva un cocktail in compagnia di una tentatrice.