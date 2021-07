Temptation Island 2021, seconda puntata: colpo di scena per Valentina e Tommaso, e la coppia Claudia- Ste. Due coppie molto diverse tra loro, che però sono già ad un bivio.

Grande attesa per il secondo appuntamento con il docu–reality Temptation Island 2021 in onda questa sera in prime time su Canale 5.

APPROFONDIMENTI ...

Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati