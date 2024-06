Temptation Island 2024, Siria Pingo (dimagrita 85 chili) e Matteo Vitali: chi è la prima coppia ufficiale. Lei: «Pesavo 130 chili», l'incredibile trasformazione

Tutto pronto per Temptation Island, il reality con Filippo Bisciglia in programma per il 13 giugno 2024. A poco più di una settimana dalla partenza, il programma presenta la prima coppia ufficiale, Siria Pingo e Matteo Vitali. Fidanzati da 7 anni, hanno deciso di mettere a dura prova il loro amore per volere di lei.

La perdita di peso

«Ho scritto a Temptation Island perché sono cambiata sotto ogni punto di vista - ha spiegato Siria, 22 anni - e voglio capire se quella che sono oggi a lui va bene. Fino a due anni fa pesavo 130 kg, ho perso 85 kg. Ho una voglia matta di divertirmi e di far vedere quello che sono oggi. Il fidanzato Matteo ha replicato: «La guardano tutti, gli ronzano intorno. Mi da molto fastidio. Non volevo partecipare a Temptation Island, sono rimasto sorpreso quando Siria ha scritto al programma. Nel nostro rapporto va tutto bene».



Chi sono



Siria ha 22 anni, è originaria di Gela ma vive a Massa Carrara, in Toscana.

Su Instagram – il cui profilo è siriapingo – è seguita da oltre 3 mila followers e con loro condivide numerosi scatti di sé. L'ultima foto pubblica con il fidanzato Matteo risale al novembre 2019, giorno in cui ha compiuto 18 anni. Anche Matteo è presente su Instagram ma risulta essere meno attivo della fidanzata: il suo profilo conta poco più di 300 followers.