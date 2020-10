Temptation Island, Alberto e Speranza al falò di confronto: «Mi hai umiliata, sei un mostro, ma ...». Bisognerà attendere l'ultima puntata, martedì prossimo, per scoprire come andrà a finire la storia tra i due fidanzati. Insieme da 16 anni, la coppia ha subito un forte scossone durante questo viaggio nei sentimenti.

Con il week end da sogno in cui Alberto ha baciato la tentatrice Nunzia è finalemente arrivato il momento del falò di confronto con Speranza.

La coppia sta insieme da 16 anni e Speranza, lacrima dopo lacrima ha visto il suo fidanzato flirtare e avere una storia in piena regola con un'altra donna all'interno del villaggio di Temptation Island.

«Iniziare è difficile perché già per come ti trovo - dice Alberto al falò di confronto - ti conosco da 16 anni capisco tutto però ancora una volta tu stai pensando che ho fatto tutto solo per il mio bene».

Speranza sembra abbastanza ferma sulle sue posizioni: «Penso che ad oggi questa non è stata una scelta che tu hai fatto qui, ma era una cosa che ti portavi da fuori. Io dal primo video ti dovevo chiamare, ma io dovevo avere il quadro di tutto, ma tu sei stato piccolo così. Mi dovevi chiamare e te la conoscevi fuori. Almeno non mi umiliavi. Io davanti ho una persona che amo senza limiti, perché il sentimento non è una vergogna e non mi pento di niente di quello che ho fatto in questi sedici anni, ma ai falò mi vergognavo, volevo sprofondare».

Alberto prova a giustificarsi addossando la colpa di tutto alla sua fidanzata: «In questi anni quando tornavamo insieme io la vedevo felice e mi bastava. Era felice lei e allora ero felice io. Per la maggior parte delle volte i problemi lei cerca sempre di evitarli».

«Lui voleva la storia perfetta - dice Speranza parlando con Alessia Marcuzzi - ma è facile qui dentro con la luna e il mare, ma fuori non è così ci sono i problemi veri, c’è la vita. Le cose io non le ho fatte da sola, non posso inventarmi un progetto solo da parte mia».

Ma Alberto vuole cercare a tutti i costi di uscirne pulito nonostante l'evidenza: «Negli ultimi anni ho subito un forte cambiamento nei suoi confronti. Quando due anni fa abbiamo avuto problematiche abbastanza importanti ci siamo un attimo fermati. Poi ci siamo ritrovati ma dentro di me ho comunque continuato a portare dei dubbi. Io ho avuto un percorso e ricordo tutto quello che ho fatto e sono stato me stesso. Non sono mai stato felice in questo modo, per la prima volta ero davvero felice. Fingere ancora sarebbe stato sbagliato!»,

Finalmente Speranza reagisce: «La realtà l’hai capita baciandoti con una persona e facendo questo tipo di percorso? Ma sei un mostro!», ma Alberto ribatte sul fatto che tutto sommato è sempre stato se stesso.

«Io, nonostante tutto, non ho mai parlato male di te con le ragazze. Ti auguro infatti il bene, di frequentare fuori questa ragazza ed essere felice» conclude, per ora Speranza.

La puntata termina così, per sapere cosa succederà ad Aberto e Speranza bisognerà attendere la finale di martedì 20 ottobre.

