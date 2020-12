Temptation Island, Anna Boschetti e l’addio ad Andrea Battistelli: «Quasi tutte le sere a piangere sotto casa mia»

Terminata l’avventura a “Temptation Island” Anna Boschetti ha lasciato il fidanzato Andrea Battistelli. Anna Boschetti accusa Andrea Battistelli di aver frequentato, a sua insaputa, delle “tentatrici” del programma.

Anna Boschetti, dopo i pesanti sospetti, ha fatto uscire di casa Andrea Battistelli, che dal canto suo cerca di recuperare: “Un mese fa, dopo averlo affrontato – ha raccontato a “Novella2000” - gli ho fatto la borsa e l’ho sbattuto fuori casa. Andrea viene quasi tutte le sere a piangere sotto casa mia... Mi citofona per dirmi che gli manco e che ha fatto una bambinata. Ma io gli dicevo di non giocare con me perché ho 38 anni, e il tempo comincia a diventare prezioso”.

Per perdonarlo i fiori non bastano più, dovrebbe chiederla in moglie: “Mi dovrebbe chiedere di sposarlo. Perché sì, va bene farmi capire che gli manco o lasciarmi una rosa sul parabrezza, ma erano gesti che potevano andarmi bene da ragazza. Dove sono i discorsi seri, le promesse vere? Non mi ha mai regalato la famosa fedina di brillanti, né abbiamo riparlato per esempio di figli insieme”.

Ultimo aggiornamento: 21:25

