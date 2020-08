Temptation Island: Anna Boschetti e Andrea Battistelli in vacanza con Antonio Martello e Annamaria Laino

Vacanza insieme per le coppie di Temptation Island formate da Anna Boschetti e Andrea Battistelli e AnnaMaria Laino col fidanzato Antonio Martello. E’ stata la stessa Anna Boschetti a presentare ai follower sul social l’allegra combriccola parlando di una vacanza “Cattivi contro buoni”.

La gita a è descritta nelle stories dell’account di Anna, con diversi video. Prima il viaggio in auto assieme al fidanzato e la figlia verso Sperlonga e poi l’arrivo in spiaggia, dove incontrano gli amici di reality. Anna a fianco di Antonio e con alle loro spalle Andrea e Annamaria descrive la situazione: “Ecco qua i cattivi di Temptation Island settima edizione, e dietro ci sono i buoni!”. I due infatti sono stati "perdonati" dai rispettivi partner e gli screzi del programma sono alle spalle: le coppie di sono godute una giornata al mare, noleggiando anche un pedalò con cui si sono divertiti a ridere e tuffarsi, postando naturalmente il tutto sul social.

Se Anna e Andrea sono usciti indenni dal falò, il tentatore Carlo Siano ha avuto qualcosa a che dire sul comportamento che la Boschetti ha tenuto nei suoi confronti . Lui si è accorto di essere uno strumento per far ingelosire Andrea Battistelli solo una volta tornato a casa e visti i video: “Mi sono sentito usato – ha spiegato in una recente intervista - perché è brutto sentirsi dire che si viene visti come un mezzo per ottenere qualcosa da un’altra persona. Non credo che questo sia il modo più giusto per portare avanti una storia d’amore e fare passi avanti. Sono rimasto molto amareggiato e onestamente oggi, di lei, non mi resta un buon ricordo. Sono molto deluso e spero che le nostre strade si separino definitivamente”.

