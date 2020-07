Temptation Island, Anna Boschetti infrange le regole e sbotta sui social: «Neanche potete immaginare quello che farò». A poche ore dalla finale di stasera, la fidanzata di Andrea Battistelli sarebbe sbottata sui social, furiosa probabilmente per le critiche ricevute nel corso del programma.

A riportarlo, il sito Gossip e Tv che riprende la pagina Very Inutil People. Trasgredendo alle regole del programma, che non permettono ai concorrenti di utilizzare i social fino alla fine della messa in onda, Anna avrebbe affidato a Insatgram un lungo sfogo: «Neanche possono immaginare quello che farò io quando potrò riusare i social! Loro neanche immaginano quello che gli può succedere. Chi tocca le mie figlie, li querelo tutti quanti, li porto tutti in un’aula di tribunale. Finché si scherza si scherza, quando finisce il programma non ti dico che li vado a prendere uno per uno perché è una cosa impossibile, però comunque mi farò sentire bene bene».

Sotto al suo ultimo post, tanti i commenti critici dei fan. «Non meriti una persona come Andrea». Stasera sapremo come andrà a finire.

Ultimo aggiornamento: 16:39

