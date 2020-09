Temptation Island, Anna conferma il suo addio a Gennaro: «L'amore è un'altra cosa»

Temptation Island, Anna lascia Gennaro: «L'amore è un'altra cosa». La terza puntata si apre con un falò straordinario, Gennaro è pentito della sua decisione e vorrebbe ritornare con la sua fidanzata.

Gennaro ha chiesto alla produzione di Temptation Island un falò di confronto straordinario, vuole tentare il tutto per tutto per tornare con Anna.

Parlando con Alessa dice: «In una settimana non puoi smettere di amare una persona, il falò è stato pesante. Dobbiamo imparare a dialogare in maniera diversa. Anna mi è mancata - Gennaro si commuove - mi è mancata lei in tutto, pregi e difetti. immaginare fuori senza di lei è un po' perdere un pezzo di me, fa male, tanto».

Anna accetta e si siede con lui sul tronco in spiaggia.

Gennaro ha scritto ad Anna una lettera «Ti scrivo perchè quando parlo con te la mia parte irrazionale prende il sopravvento. Con modi diversi ci siamo mancati di rispetto, non ci prendiamo in giro, non siamo quelli dell'ultimo falò, abbiamo perso di vista quello che proviamo. Lasciami entrare nelle tue debolezze Anna invece di vedermi come tuo nemico, sicuramente ho sbagliato e sbaglio nei tuoi confronto ma non è mai per ferirti. Mi ferisci quando credi che voglia sposarti per esigenza , perchè sminuisci il mio amore?». «Perchè ci pensi ti da solo con le tue parole», ribatte Anna. Gennaro si blocca.

«Tu non hai pensato un attimo a me - dice Anna - Gennaro io non ti nego che l'ultima volta che ti ho visto io avrei fatto pace non te subito, ma questo è quello che facciamo ogni volta. Ma questo non è amore. L'amore è serenità, appoggio, io con te non ho mai appoggio, tu mi hai colpito nella dignità. Io sono innamorata ma non ce la faccio più, per me questa era davvero o dentro o fuori. L'amore è un'altra cosa». Anna è convinta che Gennaro non la ami e gli mostra un suo video con il single Mario, sentiva il bisogno di stare con una persona da cui non doveva difendersi. Dopo un tenero confronto i due si salutano e lei gli sussurra: «Mi hai salvata».

«Ma voi avete stima l'uno dell'altra?» chiede la Marcuzzi, la prima a rispondere è Anna «Non più».

Il confronto prosegue, Anna è un muro «Sarai sempre il mio grande amore, l'amore che non ho mai potuto avere», Gennaro le sta provando tutte per tornare insieme. Anna non vuole uscire insieme da questo falò e gli serve un due di picche senza appello: «Lui pensa sempre al suo orticello, sono venuta qui pensando che potesse capirmi e invece niente. Non ce la faccio a uscire con lui».

