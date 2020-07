Temptation Island, spunta l'indiscrezione: Antonella Elia disperata al falò. I fan notano un dettaglio: «È andata via...». Conto alla rovescia per il quinto appuntamento del reality condotto da Filippo Bisciglia, in onda stasera su Canale 5. A poche ore dalla puntata, sul profilo Instagram della trasmissione spunta un rumor.

Tra le anticipazioni, il video del falò delle donne, durante il quale Antonella Elia riceverà una brutta notizia. L'attrice infatti, guardando i video sul fidanzato Pietro Delle Piane (che la scorsa settimana avrebbe ammesso di averla tradita), resta attonita e commenta: «No vabbè...». Poi appoggia la testa sulla spalla dell'amica Manila Nazzaro.

Immediati i commenti dei fan. In tanti notano un particolare. «Da questo video si capisce che Annamaria è andata via...». E ancora: «Al falò non c'è Annamaria, sarà andata via...». C'è anche chi si chiede se abbia lasciato Antonio. Per conoscere la risposta bisogna attendere ancora qualche ora, stasera su Canale 5.

