Martedì 30 Luglio 2019, 13:54 - Ultimo aggiornamento: 30-07-2019 14:24

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Temptation Island batte Pornub. Durante la diretta del reality condotto da Filippo Bisciglia il portale dedicato al porno ha avuto un crollo degli accessi. Lo riportano Rolling Stone e Dagospia, che hanno avuto i risultati in anteprima.Insomma, dei 3.875.000 telespettatori dell'ultima puntata di Temptation Island, chissà quanti hanno rinunciato a fare un giretto sul portale dedicato al mondo del porno.I dati parlano chiari. Durante la messa in onda del programma gli accessi al portale hard sono crollati per risalire solo intorno alle 23. In particolare nelle prime tre puntate. Stasera, l'appuntamento speciale di Temptation Island dedicato a com'è finita tra le coppie, a un mese dalla scelta. Gli addicted del porno preferiranno il viaggio nei sentimenti anche stavolta? Staremo a vedere.