Temptation Island cambia, Filippo Bisciglia: «Ecco i segreti del reality»

Filippo Bisciglia dà qualche particolare sulla nuova edizione di Temptation Island. Il reality estivo Mediaset, che accoglierà i partecipanti dal 2 luglio, stavolta vedrà ospiti del villaggio delle tentazioni in Sardagna tanto coppia Vip quanto coppie non famose.



Le emozioni non mancheranno: “Possiamo dire che anche quest'anno non ci si annoierà – ha spiegato in un’intervista al Magazine di Uomini e donne - e non servirà molto per accorgersene! Ci sono bastate poche ore per vedere le coppie ambientarsi, sciogliersi, ma soprattutto lasciarsi prendere dalla gelosia. Sarà un'edizione di fuoco già dalle prime giornate, complice un cast davvero variegato, assortito con l'intento di rendere tutto speciale. Le sei coppie scelte differiscono per l'età e per le motivazioni che li hanno spinti a mettersi in gioco; provengono da realtà tutte diverse tra loro”.

La presenza di coppie “miste” non sarà un problema: “Per me quando sono lì, sono tutte coppie che hanno deciso di partecipare a un programma, senza distinzioni tra Vip e Nip nel mettersi alla prova. Si parla di amore e la parola "amore" è uguale per tutti”.

Nel villaggio ci saranno Antonella Elia e il fidanzato Pietro Delle Piane: “A me Antonella Elia piace molto.

Avevo avuto modo di conoscerla durante la mia esperienza a Tale e Quale Show è ho capito che è una donna che sa essere anche molto dolce. In questo programma si parla di dinamiche di coppia, si mettono al centro i sentimenti e non è come all'interno di un reality. Antonella reagisce quando viene attaccata e si sente sotto bersaglio. Questa volta la vedrete in una veste del tutto inedita”.

