Stasera in tv, lunedì 12 luglio su Canale 5 «Temptation Island»: curiosità e anticipazioni del reality dell'estate

Stasera in tv andrà in onda su Canale 5 alle 21:20 il reality «Temptation Island». Seconda puntata dello show più seguito dell'estate. Al centro del programma tv le storie d'amore di sei coppie che hannno deciso di mettere alla prova i loro sentimenti. In questa puntata potrebbe esserci il secondo addio a una coppia.

Le anticipazioni

Nella terza puntata del docu reality, dopo la rottura tra Tommaso e Valentina che hanno deciso di abbandonare il programma separati, anche per le altre coppie il momento della verità si sta avvicinando.

Temptation Island, anticipazioni terza puntata: i video inaspettati per Federico e il pianto a dirotto di Manuela

Tra Manuela e Stefano sembra esserci una crisi sempre più grande, già messa a dura prova da un passato tradimento di lui. La coppia sembrerebbe la principale "indiziata" per il falò di confronto anticipato. Novità in vista anche per la coppia formata da Floriana e Federico. In questa puntata potrebbero infatti cambiare gli equilibri delle coppie. Nelle clip di anticipazioni per il giovane siciliano si sente commentare Federico con un laconico «Si è svegliata». Sono attesi colpi di scena.

